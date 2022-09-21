"Заберуть усіх, хто вміє стріляти": як у Росії відреагували на путінську мобілізацію

Указ президента Росії Володимира Путіна про часткову мобілізацію викликав великий резонанс усередині РФ. Прихильники війни проти України з радістю зустріли це рішення та сподіваються на перелом у бойових діях. Противники Путіна побоюються, що війна може перерости в ядерну. У Мережі простих росіян закликають виходити на протест проти мобілізації, проте натомість вони дедалі більше цікавляться питанням, як виїхати з країни.

ТСН.ua зібрав реакцію росіян на ініціативу Кремля.

Володимир Путін 21 вересня традиційно заявив, що Росія протистоїть колективному Заходу, тому для захисту, за словами диктатора, необхідно провести часткову мобілізацію.

Згідно з рішенням Путіна, призову на військову службу повинні підлягати ті, хто проходив службу в лавах збройних сил РФ, які перебувають у запасі, мають певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

"Вона стосується лише тих, хто перебуває в запасі і проходив службу в лавах збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід... Мобілізаційні заходи в РФ розпочнуться сьогодні", — заявив диктатор Росії.

Глави регіонів зобов'язані забезпечити призов людей у кількості та у терміни, які визначить міноборони РФ. На фронт кидатимуть майже всіх росіян, не призиватимуть лише тих, хто має проблеми зі здоров'ям, не відповідний вік офіційно менше 18 років, або за вироком суду.

У Держдумі РФ запевняють, що мобілізація не буде загальною. Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов запевнив, що поправки до російських законів щодо мобілізації були прийняті нібито на "перспективу".

Російський депутат заявив, що нібито "побоювання з приводу загальної мобілізації абсолютно нічим не обґрунтовані та не підкріплені".

Картаполов додав, що нові поправки до КК РФ прийняті "не тільки у зв'язку зі "спеціальною військовою операцією" — вони потрібні для того, щоб їх "дотримувалися протягом тривалого часу".

Кремлівська пропагандистка Маргарита Сімоньян запевняє, що "студентів не призиватимуть, строковиків відправляти на фронт не будуть". При цьому вона повідомляє, що "300 000 буде призвано".

Російський терорист, колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) зробив з мобілізації два висновки:

"1) Дані дії є свідченням того, що керівництво РФ все-таки (через СІМ місяців! Окрім 8 років попередніх...) дійшло розуміння "тотального" (до повної перемоги, або повної поразки) характеру війни на т.зв. "Україні" і готується воювати "по-справжньому";

2) А тепер — у зв'язку з вищевикладеним — колишнім "шановним київським партнерам" доведеться поспішати зі своїм новим генеральним наступом. У "партнерів" є тепер півтора-два місяці, щоб спробувати розгромити нашу пошарпану, але зберігаючу цілісність кадрово-контрактну армію до того, як до неї почнуть надходити масові поповнення з мобілізованих".

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Противники Путіна побоюються "найгірших сценаріїв"

Російський опозиційний політик, екс-депутат Держдуми Дмитро Гудков вважає, що в РФ "все йде за найгіршим сценарієм".

"Мобілізація не часткова. В указі Путіна сказано, що призивати можна всіх, крім співробітників оборонно-промислового комплексу з відстрочками на період роботи. Спочатку заберуть тих, хто вміє стріляти до 35 років. Потім решту всіх", — пише він у Facebook.

Гудков висловив сподівання, що Європа відкриє кордони для росіян, які рятуються від мобілізації.

"Чиновників, депутатів та сенаторів мобілізація не торкнеться – у них бронь. Але відмазатись вдасться не всім. "Елітам" час схаменутися. Світу варто визнати Путіна військовим злочинцем рішенням міжнародного суду і відокремити злочинців від їхніх заручників", — зазначив він.

Опозиційний політик Лев Шлосберг висловив побоювання щодо можливого початку ядерного конфлікту.

"Через 60 років після Карибської кризи (16—28 жовтня 1962) світ стоїть в одному кроці від ядерної війни. Причому можливості та гарантії для запобігання застосування ядерної зброї 60 років тому були суттєво вищими. Тому що тоді існував потсдамський мир, а зараз його вже немає", — зазначив він.

Ліберальний журналіст Сергій Пархоменко вважає, що "власне військового сенсу ця мобілізація не має".

"Насправді командування не здатне перетравити ці 300 тисяч новомобілізованих — прийняти їх, обмундирувати, озброїти, навчити, перевезти, розмістити. Єдиний спосіб ввести ці маси людей у війну зараз — просто привезти їх на фронт і поставити перед передовою лінією, тобто використовувати у вигляді живого загородження та способу розмінування. Мобілізовані жителі бідних республік своїми тілами прикриватимуть карних злочинців із найманих загонів "Вагнера", — пише Пархоменко.

Блогер Анатолій Несміян зазначив, що Кремль більше не може продовжувати бойові дії у попередньому форматі.

"Концепція "все йде за планом" зламалася. План доводиться міняти, причому спішно і на ходу. Чому поспішно, зрозуміло: український наступ під Харковом показав, що шансів утримати оборону на ділянці, за яку ЗСУ беруться всерйоз, немає. А утримувати нема ким. Бомжі та зеки — не найпридатніший ресурс для поповнення, тому й терміново треба закидати окопи новими порціями, нічого іншого за переходом до мобілізації немає, тільки приголомшливий провал усієї попередньої фази заходу. Виникає питання — коли провалиться і ця стадія, яку нову ср*ку придумають у Кремлі", — зазначив він.

Росіяни шукають способи виїхати з країни

У російськомовному сегменті Google максимальної популярності з початку повномасштабної війни в Україні досяг запит "Як виїхати з Росії?". Про це свідчать пошукові запити Google Trends.

Найчастіше за цим запитом шукали інформацію мешканці Москви, Білгородської, Псковської, Ростовської та Калінінградської областей.

Інший популярний запит — "Відстрочка від армії" також сьогодні став набагато популярнішим у росіян, ніж за попередні півроку.

У соцмережах жителів Росії закликають сьогодні, 21 вересня, о 19:00 виходити на протести у всіх містах країни.

"Щойно Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Це означає, що тисячі російських чоловіків – наших батьків, братів та чоловіків – будуть кинуті в м'ясорубку війни. За що вони помиратимуть? За що матері та діти проливатимуть сльози? За палац Путіна?", – йдеться у повідомленні руху "Весна".