Забетоновані вікна сусідів і листи про несплату податків: вілла пропагандиста Соловйова пустує і досі в "крові"

Вілла Соловйова пустує після дій італійського уряду, але його сусіди переконані, що за допомогою вілли відмивали гроші.

Озеро Комо в Італії - одне з найкрасивіших місць країни. Будинки розташовані навколо води і мають репутатацію найпрестижнішого італійського житла. Тут розташовані вілли багатіїв. А у п’ятнадцяти хвилинах їзди від маєтку, де знімали фільм «Дім Гучі», розташована вілла російсько пропагандиста Володимира Соловйова, йдеться в ТСН.

Приблизна вартість такої - 8 мільйонів євро і її зміг собі дозволити телеведучий не найбагатшої країни в світі. «Це дешевше, ніж купувати дачу десь у нас на березі якогось нашого теплого моря. Я коли дивлюся ціни в Криму чи Сочі, я розумію, що в Італія дешевше», - колись запевняв пропагандист.

Вілла розташована на трьох ярусах на горі. Тут будиночку, вочевидь, для обслуги і охорони, основний котедж із чималим подвір’ям, а також поблизу озера свій бассейн.

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Нині вілла в арешті, вона зачинена, немає нікого, тож нікому поприбирати червону фарбу, якою активісти облили територію і басейн після початку війни в Україні. Так активісти зобразили кров, яка проливається в Україні у тому числі і через брехливий язик Соловйова.

Про те, що ніхто за будинком не наглядає, свідчать і незабрані листи. З джерел ТСН стало відомо, що серед них - повідомлення про те, що Соловйов не оплатив податок на свою італійську автівку. В Італії пропагандист їздив на «Мерседесі Віано» вартістю 65-80 тисяч евро.

Сусіди Соловйова відгороджені від нього не лише парканом, а навіть вікна у тих, хто найближче - забетоновані. Найближчі сусіди з журналістами говорити бояться.

Деякі просто спостерігають з вікон, а деякі – віджартовуються. Але є і говіркі сусіди, які пояснюють, що з цією віллою не все так просто. По-перше, сюди постійно приїздили люди, ніби на переговори. По-друге, поведінка власника натякає на те, що через віллу відмиваються гроші, в ній постійно ремонти. Навіть по свіжо зробленому - знову ремонт. «Винесли все з дому, поміняли. Через рік все заново переробляють. Ну погодьтеся, це дивно», - каже сусідка Патриція.

Пані Патриція задоволена тим, що італійський уряд арештував віллу. І з радістю подивилась би, як ще більше повідбирали майна росіян. « Я вірю., що це єдиний дієвий спосіб їх зупинити. Коли вони втрачають щось дороге для них… Хотілося б, щоб оточення не приїжджало в Італію ніколи», - каже жінка.

Що буде з віллою далі, має постановити італійський суд. Втім поки що конкретних осіб, кому вона перейде не називали.

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