"Забезпечити Путіну квіти під час вторгнення": Ходорковський розповів, чи допоміг Медведчук Путіну напасти на Україну

"Забезпечити Путіну квіти під час вторгнення": Ходорковський розповів, чи допоміг Медведчук Путіну напасти на Україну

Путіна перед нападом на Україну переконали у тому, що в нашій країні його зустрічатимуть із квітами.

Віктор Медведчук міг сприяти вторгненню Росії в Україну та готувався зустрічати Путіна з квітами.

Про це повідомив російський опозиціонер Михайло Ходорковський.

“Моє враження, що він разом із тими "чудовими" людьми, які зараз у Москві, на мою думку, навіть у СІЗО вже вирушили, з ФСБшників, брався за те, щоб забезпечити Путіну квіти під час вторгнення в Україну. Моя особиста думка — вони просто поцупили гроші. І в результаті всього цього, особливо після того чудового засідання міської ради Херсона, Путін усвідомив, що його просто надурили. І гроші вкрали не як зазвичай, навпіл, а, так би мовити, набагато більше”, — розповів Ходорковський.

Він також додав, що Путіна перед нападом на Україну переконали у тому, що в нашій країні його зустрічатимуть із квітами. Це стало основною причиною війни.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог систематично обстрілює Харківську та Запорізьку області.

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