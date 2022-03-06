"Забезпечте нас бойовою авіацією, зробіть що-небудь": Кулеба звернувся до світу, показавши гігантську бомбу

"Забезпечте нас бойовою авіацією, зробіть що-небудь": Кулеба звернувся до світу, показавши гігантську бомбу

Міністр просить у світу допомогти закрити небо над країною.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба вкотре закликав світ забезпечити державу бойовою авіацією, опублікувавши знімок 500-кілограмової російської бомби, яка впала на житловий будинок у Чернігові.

Про це Кулеба написав у мережі 6 березня.

"Ця страшна 500-кілограмова російська бомба впала на житловий будинок у Чернігові і не вибухнула. Багато інших вибухнули, вбивши невинних чоловіків, жінок і дітей. Допоможіть нам захистити наш народ від російських варварів! Допоможіть нам закрити небо. Забезпечте нас бойовою авіацією. Зробіть що-небудь!" – йдеться у повідомленні міністра.