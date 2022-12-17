Забезпечував окупантів харчами та передавав викрадене майно: на Миколаївщині затримали зрадника

СБУ затримала чоловіка, який співпрацював із загарбниками під час тимчасового захоплення частини Миколаївської області.

Служба безпеки України затримала ще одного зрадника на Миколаївщині, який співпрацював із загарбниками під час тимчасового захоплення частини області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, зловмисником виявився місцевий мешканець одного з селищ Шевченківської об’єднаної територіальної громади, який добровільно обійняв посаду старости у двох населених пунктах, де виступав посередником між окупантами та місцевими мешканцями.

Перебуваючи на "посаді", він допомагав ворогу в укріпленні позицій, а саме передавав викрадене майно громадян на потреби російських окупаційних угруповань на південному фронті.

За даними слідства, місцевий житель ще на початку повномасштабного вторгнення Росії підтримав окупантів і навіть налагодив контакт з одним із ватажків угруповань рашистів.

"Він особисто передавав транспортні запчастини загарбникам для облаштування казарм та ремонту військової техніки РФ. Крім цього, він організував постачання питної води і продуктів харчування до пунктів тимчасової дислокації ворожих військ", - повідомляють правоохоронці.

Відомо, що після звільнення району зловмисник намагався "залягти на дно" і уникнути правосуддя.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зрадники та поплічники Росії

Правоохоронці викрили депутата ОПЗЖ, який передав окупантам заводи харчової та хімічної промисловості на Запоріжжі. Після захоплення частини регіону він один з перших підтримав загарбників. За це його призначили очільником місцевої окупаційної адміністрації і дозволили сформувати "штат" псевдооргану.

СБУ 14 грудня провела обшуки в УПЦ МП у Львівській області. Там виявили документ про сприяння мобілізації в РФ та скріншот переписки зі звинуваченням НАТО у війні проти України.

В Одесі поліцейські повідомили про підозру в колабораційній діяльності двом місцевим прихильникам "руского міра", які публічно в місцях масового скупчення людей закликали підтримати владу та збройні сили Російської Федерації.

СБУ також затримала власника місцевої компанії-автоперевізника, який брав участь у транспортуванні російських окупаційних угруповань під час захоплення Херсона. Його автобуси масово переправляли до регіону особовий склад рашистів з тимчасово окупованого Криму.

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