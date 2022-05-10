Забезпечував окупантів продуктами та підтримував РФ: депутата Охтирської райради підозрюють у держзраді

Забезпечував військових РФ продуктами та закликав співпрацювати – депутат Охтирської райради підозрюється в держзраді.

Керівник Сумської обласної прокуратури повідомив про підозру депутату Охтирської районної ради ХІІІ скликання від політичної партії "Наш Край" в державній зраді та розповсюдженні матеріалів із закликами до зміни меж території України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

За даними слідства, депутат, маючи проросійську позицію, під час окупації Тростянецької громади почав співпрацювати з військовослужбовцями збройних сил РФ. Він забезпечував їх продуктами харчування, надавав інформацію про оптимальні шляхи пересування територією, супроводжував їх як на власному автотранспорті, так і на їх військовій техніці.

Також, спекулюючи на життєвих потребах людей під час окупації, депутат закликав місцеве населення Тростянецької громади до так званих "перемовин" з військовослужбовцями країни-агресорки. У соцмережах він поширював матеріали із закликами до зміни меж території України.

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Зазначається, що наразі підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 76-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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