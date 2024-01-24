Забезпечує удари по Україні: гендиректор ракетної корпорації РФ отримав підозру – СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу і повідомила про підозру генеральному директору російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Борису Обносову, який сприяє збройній агресії Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Посадовець входить до близького оточення російського президента-диктатора Володимира Путіна та очолює найбільший підсанкційний холдинг Росії, який виробляє крилаті ракети та керовані авіабомби. Промислові обсяги відповідного озброєння регулярно надходять до військових з’єднань РФ для війни проти України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії тільки крилатими ракетами Х-101 і Х-555 окупанти завдали понад 140 ударів по цивільній інфраструктурі та енергооб’єктах України.

Для масованих обстрілів українських населених пунктів окупанти використовують й інші "вироби" корпорації Обносова, серед яких:

крилаті та протикорабельні ракети П-800 "Онікс", Х-22, Х-32 та Х-59;

керовані авіаційні бомби серії КАБ-500 та КАБ-1500.

Слідство встановило, що за декілька місяців до 24 лютого 2022 року Обносов отримав звання "героя Росії" за безпосередню участь у підготовці до повномасштабного вторгнення РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Обносову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави, оголошення його у міжнародний розшук.

Крім того правоохоронці здійснюють слідчі дії, спрямовані на виявлення, блокування та подальше стягнення в дохід України всіх іноземних активів фігуранта.

Нагадаємо, росіяни через email-розсилку намагаються посіяти паніку серед громадян України – СБУ викрила ворожу ІПСО.

Читайте також провідні новини дня: