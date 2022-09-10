Забіг задля бронежилетів: у Львові проводять марафон, в якому можна взяти участь у будь-якій частині світу

Бігти, щоб допомогти ЗСУ - таку ініціативу запровадили у Львові. Охочі реєструються на сайті, вносять благодійний внесок і викладають відеозвіт свого пробігу. Робити це можна у будь-якому куточку світу, а також вибирати прийнятну для себе дистанцію – хоч кілька сотень метрів, хоч десятки кілометрів, йдеться в ТСН.

У стрийському парку, попри туман і дощик, зібрались понад півсотні охочих бігти. Усі вони учасники «Пробігу до ста тисяч бронежилетів»- саме так називається цей марафон. Спочатку хвилиною мовчання вшановують загиблих на війні, далі обов’язково розминка, щоб розігріти м’язи, і старт.

Кожен обрав свою дистанцію. Тут не змагаються ані на швидкість, ані на відстань, туту важлива присутність.

Ініціатори забігу спільно з Львівським оборонним кластером і запровадила ініціативу- бігти за донати для армійців. Спортсмени долають марафон, а на зібрані ними гроші волонтери виготовляють бронежилети. Вже виготовили 80 тисяч, хочуть довести кількість до ста. «За матеріали, за ці пів року, дуже збільшилися в ціні, приблизна вартість 6000 грн. Найголовніше - це донати, щоб зробити 100 тисяч бронежилетів», - каже представник Львівського оборонного кластеру Кирило Новіков.

«Пробіг до ста тисяч бронежилетів» - онлайн-формату. Щоб взяти участь потрібно мінімум зусиль - зайти на сайт, зареєструватися, задонатити, мінімальний внесок 890 гривень, і пробігти. Результат свого забігу викласти у соціальну мережу. Кожному учаснику – організатори вручають медаль із залишків бронесталі. Тим, хто далеко, надсилають поштою.

Зареєструватися і задонатити на бронежилети ще є час, кажуть спортсмени. Забіги триватимуть ще понад тиждень.

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