"Забили на нас": у Мережі з’явилося відео із російськими строковиками, взятими в полон під час боїв на Курщині

Під час боїв у Курській області РФ у полон до українських військових потрапили щонайменше шестеро строковиків, включно з контрактниками.

Під час боїв у Курській області РФ у полон потрапив строковик з Бєлгородської області.

Про це повідомляє бєлгородський Telegram-канал Пепел у вівторок, 6 серпня.

На каналі опублікували відео, на якому строковик Данило Колесников 2001 року народження стверджує, що нібито був узятий у полон українськими військовими на кордоні Курської області.

Росіянин також розповів, що протягом чотирьох днів під час "інтенсивних обстрілів" строковики просили про виведення з прикордонної зони, однак командування їх "кинуло".

"Кинули на пролом, забили на нас. Здохнуть так здохнуть", — поскаржився строковик.

Видання "Важные истории" опублікувало відео з іншими строковиками, які також стверджують, що були взяті в полон. Як пише канал, у полон потрапили щонайменше шестеро строковиків, включно з контрактниками.

Родичі одного зі строковиків підтвердили російському каналу "Осторожно, новости", що він проходив термінову службу та перебував "під Курськом" під час боїв у регіоні.

У міністерстві оборони країни-агресорки Росії заявили, що в Курській області 6 серпня від 08:00 тривають бойові дії.

Міноборони РФ стверджує, що до кордону підійшли 300 бійців 22-ї механізованої бригади ЗСУ за підтримки 11 танків і понад 20 бронемашин. Бої з нібито ЗСУ в Курській області ведуть прикордонні війська ФСБ і авіація ПКС. Окупанти також заявили, що нібито перекидають резерви.

Про проникнення ЗСУ в Суджанський район Курської області російські пропагандисти писали зранку 6 серпня. Курські пабліки повідомляли про просування трьох танків ЗСУ з піхотою в напрямку сіл Курилівка і Гончарівка. Влада Курської області стверджувала, що "прорив ЗСУ" нібито зупинено.

Українська сторона офіційно не коментувала події на Курщині.

Під час боїв у Курській області у полон потрапили російські строковики

Усі подробиці читайте в матеріалі: У РФ заявляють про прорив українських сил до Курської області: що відбувається

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