"Забирали чоботи, наповнювали водою і знову взували": Денісова про знущання окупантів над українцями в полоні

"Забирали чоботи, наповнювали водою і знову взували": Денісова про знущання окупантів над українцями в полоні

Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла про жахливі катування, яким українські громадяни піддавалися в російському полоні.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі. За словами Денисової, вона була шокована розповідями українських громадян, які потрапили до російського полону і яких вдалося визволити в результаті обміну.

Зокрема, українці поділилися, що окупанти забирали у них чоботи, наливали в них воду і одягали знов.

"Після цього в'язнів змушували лежати обличчям до землі на морозі по три-чотири дні. З обмороженими кінцівками та зав'язаними очима чоловіків переправляли до російських таборів, потім до СІЗО № 1 - тюрми російського міста Курськ, де їм не надавалася жодна медична допомога", - розповіла Денісова.

За її словами, українців одягали у форму полонених, підстригли волосся, катували, змушували вчити патріотичні російські пісні та виконувати їх для своїх наглядачів.

"Допити відбувалися два-три рази на день, після чого чоловіків жорстоко били, а згодом змушували підписати документи про те, що з ними добре поводилися", - каже Денісова.

Важкохворих, з ампутованими внаслідок обморожень кінцівками та пальцями ніг українців окупанти вирішили обміняти. Через відсутність карет швидкої допомоги, окупанти везли на обмін важкопоранених українців протягом п'яти годин на вантажних залізничних платформах. "Рашисти поклали поранених на шосе на ношах, де їх забрали російські солдати", - додала Денісова.

Вона наголосила, що захоплюючи у заручники мирних мешканців, російські окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема статті 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, згідно з якою категорично забороняється безпідставне затримання цивільних заручників.

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