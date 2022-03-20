Забирають український паспорт, а видають папірець: маріупольців силоміць вивозять до Росії та ОРДЛО

Йдеться про мешканців Лівобережного району.

Частину мешканців Лівобережного району Маріуполя силоміць вивозять до країни-агресорки Російської Федерації.

Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради у неділю, 20 березня.

"Станом на 8:00 (20 березня - Ред.) є інформація про те, що мешканців вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району Маріуполя незаконно депортують на територію ворога", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у людей, яких силоміць вивозять на територію Росії чи окуповані території Луганської і Донецької областей, забирають український паспорт. Натомість видають папірець, який "не має жодної юридичної ваги і не визнається у всьому цивілізованому світі".

Нагадаємо, Маріуполь російські окупанти зруйнували на 90%. Мирні мешканці 16 днів перебувають в облозі. У місті немає води, опалення, світла, зв'язку, їжі та медикаментів. До міста російські загарбники не пропускають гуманітарну допомогу.

Натомість щодня скидають від 50 до 100 авіабомб. Під ударами опиняються житлові будинки, лікарні, пологові, школи, дитячі садки. У середу, 16 березня, окупанти скинули надпотужну бомбу на драмтеатр, де перебувало понад тисячу людей, переважно жінки і діти, про що загарбники знали.

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