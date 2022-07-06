"Заблокували можливість для людей знати правду": Зеленський - про закриття на окупованих територіях доступу до соцмереж

Росія намагається заблокували будь-яку можливість для людей знати правду про те, що відбувається.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 6 липня.

"Сьогодні широкому загалу стало відомо, що на півдні нашої країни, в окупованих районах, був закритий доступ до соціальних мереж, месенджерів і YouTube. Російські сили заблокували будь-яку можливість для людей знати правду про те, що відбувається, і про наш потенціал, який ми поступово збільшуємо", - зазначив він.

Зеленський закликав доносити правду до українців, які перебувають на окупованих територіях.

"Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема й на півдні – на Херсонщині, в Запорізькій області. Ми не віддамо нашу землю – уся суверенна територія України буде українською. Люди мають про це знати. Тому, якщо у вас є можливість говорити з людьми на півдні нашої держави – з Херсоном, Генічеськом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами й селами, – поширюйте, будь ласка, там правду. Використовуйте будь-яку можливість, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них памʼятаємо і за них ми боремося. Боремось за весь наш південь, за весь український Донбас – там зараз найбільш жорстоке протистояння, біля Слов’янська й Бахмута. Боремося за Харківщину. Хай окупанти не думають, ніби їхній час на цій землі – довгий, а перевага їхньої артилерії – вічна", - сказав президент.

Нагадаємо, що у захопленому Мелітополі російські окупанти підступно маскують гранати в кущах та на гіллі дерев. Помітити їх практично неможливо.