"Заблокуйте повітряний простір": Олена Зеленська показала світові фото вбитих українських дітей

В Україні вже загинули щонайменше 38 дітей, і ця цифра може зрости прямо зараз через обстріли мирних міст, заявила перша леді.

Перша леді України Олена Зеленська опублікувала фото українських дітей, які загинули внаслідок обстрілів російськими військовими, а також закликала країни НАТО закрити небо над Україною, аби зупинити вбивства.

Про це Зеленська повідомила 6 березня.

"Окупанти вбивають українських дітей. Свідомо і цинічно", – йдеться у дописі.

Перша леді навела низку трагічних історій про загибель дітей у війні:

Софія, 6 років. Її, її півторарічного брата, їхню маму, бабусю та дідуся застрелили в їхній машині. Сім'я намагалася покинути село Нова Каховка і потрапила в наступ російських військ.

Її, її півторарічного брата, їхню маму, бабусю та дідуся застрелили в їхній машині. Сім'я намагалася покинути село Нова Каховка і потрапила в наступ російських військ. Аліса з українського міста Охтирка. Вона ніколи не стане старшою за 8 років. Вона загинула під час обстрілу разом із дідусем, який намагався захистити її власним тілом.

Вона ніколи не стане старшою за 8 років. Вона загинула під час обстрілу разом із дідусем, який намагався захистити її власним тілом. Поліна з Києва . Вона загинула разом із батьками та братом під час обстрілів на вулицях столиці. ЇЇ сестра у важкому стані.

. Вона загинула разом із батьками та братом під час обстрілів на вулицях столиці. ЇЇ сестра у важкому стані. Арсеній, 14 років. Фрагмент кулі влучив хлопцеві в голову. Через обстріли медики не змогли до нього дістатися, і Арсеній стік кров’ю. Його тітка була вбита, а батьки ледь пережили обстріл, намагаючись знайти тіло своєї дитини.

Фрагмент кулі влучив хлопцеві в голову. Через обстріли медики не змогли до нього дістатися, і Арсеній стік кров’ю. Його тітка була вбита, а батьки ледь пережили обстріл, намагаючись знайти тіло своєї дитини. Важко поранений ракетним обстрілом. 18-місячного Кирила з Маріуполя батьки доправили до лікарні внаслідок обстрілу. Але лікарі…

"Я маю про це розповісти. В Україні вже загинули щонайменше 38 дітей. І ця цифра може ще збільшитися прямо зараз через обстріли мирних міст! Якщо жителі Росії кажуть, що не воюють із мирним населенням, то покажіть їм ці фото! Це обличчя дітей, які ніколи не виростуть", – наголосила Зеленська.

"Скільки ще дітей має загинути, щоб російські війська припинили стрілянину і погодилися на гуманітарні коридори? Скільки крові потрібно пролити і багато людей повинні голодувати, щоб російські війська припинили знищувати мирні транспортні засоби та пропускати гуманітарні місії? Такий коридор потрібен саме в найбільш обстріляних містах України. Сотні дітей можуть померти там у підвалах без їжі та медичної допомоги. Вже тиждень не виходили з ними на зв’язок. Окупанти розстрілюють сім'ї та волонтерів, які намагаються виїхати або дістатися міста", – розповіла перша леді.

Вона звернулася до всіх медіа світу з закликом повідомити про ці жахливі факти. Російські загарбники вбивають дітей і роблять це навмисне, стріляють у своїх жертв і не пропускають гуманітарну допомогу.

"Покажіть це і російським мамам. Вони повинні знати, що роблять їхні сини в Україні. Покажіть ці фотографії російським жінкам. Це їхні чоловіки, брати, співвітчизники вбивають дітей, а може й самі їх мають! Ті, хто мовчазно погоджуються на ці злочини, несуть персональну відповідальність за смерть кожної української дитини. Країни НАТО! Нарешті заблокуйте повітряний простір для російських літаків! Збережіть наших дітей, щоб завтра ваші не загинули!" – закликала Зеленська.