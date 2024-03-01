Заборона керувати авто та блокування рахунків: які з цих обмежень передбачені для ухилянтів – нардеп відповів

Член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський розповів, що у новому законопроєкті про мобілізацію комітет відхилив норму про арешт банківських рахунків ухилянтів, але підтримав норму щодо заборони керувати транспортним засобом, якщо військовозобов'язаний не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

Нардеп зауважив, що члени комітету зараз вони розглядають 4 тисячі правок депутатів до другого читання законопроєкту. Найбільше дискусій викликають норми обмеження конституційних прав і свобод.

"Щодо обмеження права фізичної особи в керуванні транспортним засобом: якщо вона не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки тощо – ми дійшли консенсусу, що в тому чи іншому варіанті це обмеження може залишитися у законопроекті. Щодо блокування коштів на рахунках, грошових активів тощо – ми в комітеті цю норму відхилили", - сказав депутат.

За його словами, малоймовірно, що норма про арешт рахунків потрапить до фінального варіанту закону".

Також розглядається варіант підвищення штрафів за ухилення від мобілізації.

"Але це вже питання до правоохоронного комітету, як він буде розглядати посилення санкцій у Кодексі про адміністративні правопорушення в плані відповідальності за невиконання свого обов'язку щодо мобілізації і мобілізаційної підготовки. І це вже буде в комплексі, вже після того, коли ми вийдемо на фінальний варіант цього законопроєкту", - резюмував Федір Веніславський.

Нагадаємо, Веніславський розповів, чи залишать у законопроєкті про мобілізацію пункт про електронні повістки.

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