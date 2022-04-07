Заборона на дзвінки з України та читання "Красной звезды": в російській армії посилюють пропаганду

Заборона на дзвінки з України та читання "Красной звезды": в російській армії посилюють пропаганду

Всі українські та інші ресурси оголошені такими, що розповсюджують фейки та недостовірну інформацію.

Росія посилює пропаганду серед особового складу військових навчальних центрів, зокрема командування вимагає заборонити бійцям відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення з України та Білорусі.

Про це повідомила українська розвідка з посиланням на лист начальника ракетних військ та артилерії ЗС РФ Михайла Матвєєвського до керівників навчальних центрів.

У листі Матвєєвський вимагає довести до особового складу заборону відповідати на дзвінки та повідомлення з телефонних номерів з кодами +375, +380 (Білорусь та Україна). Якщо ж виклик був таки прийнятий, все сказане співрозмовником треба сприймати як брехню і провокацію, незалежно від змісту розмови. Після цього є вказівка заблокувати номер співрозмовника на своєму телефоні та звернутися до оператора мобільної мережі щодо блокування абонента.

Російська пропаганда також передбачає роз’яснення про "плюси" участі у війні проти України. А саме ­– соціальні гарантії та підвищені виплати.

Окрім того, всі українські та інші ресурси оголошені такими, що розповсюджують фейки та недостовірну інформацію.

"В ході проведення оперативного військово-політичного інформування щодня доводити до особового складу офіційні заяви на відповідну тематику президента Російської Федерації, представників Міністерства оборони РФ (…), розміщених на офіційних сайтах президента (kremlin.ru), Міністерства оборони (mil.ru), а також у друкованих та електронних версіях газет "Красная звезда" (redstar.ru) і "Российская газета" (rg.ru)", – йдеться в листі начальника ракетних військ та артилерії ЗС РФ.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Нагадаємо, заступниця голови Міноборони Ганна Маляр заявила, Росія програла Україні інформаційну війну, попри намагання плодити фейки про ЗСУ.

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