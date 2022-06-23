Заборона на російські пісні ще не діє, а в містах вже перейшли на українські: що слухають

Заборона на російські пісні ще не діє, а в містах вже перейшли на українські: що слухають

Ніяких російських пісень на радіо, телебаченні, в громадському транспорті, на вулиці, в кафе чи в торговельному центрі, так вирішили в Україні.

Верховна Рада заборонила попсу держави-агресорки в медіа та громадському просторі, заборона почне діяти через три місяці, але вже зараз у великих українських містах російської музики не чути, йдеться в ТСН.

ДНІПРО

Дніпро змінює звички та коригує вподобання - російських пісень у громадських місцях стрімко поменшало. Чи не скрізь - українська музика чи західна, або взагалі тиша. У тролейбусах і трамваях жодного музичного супроводу, лише оголошення для пасажирів українською. Без пісень і в маршрутках, хоча шансон тут перестали вмикати ще задовго до вторгнення.

У середмісті в ресторанах переважно західна музика. Під треки західних зірок наводять красу у салоні. Літнє вбрання у крамниці обирають під англомовні пісні.

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Про недоречність російської музики у громадських місцях - у Дніпрі регулярне нагадування виття сирен.

Що російська музика пішла з Дніпра, казати точно зарано. За даними аудіо-платформ для приватного прослуховування, чимало користувачів досі обирають з країни-агресора.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

У середмісті вуличні музики на кожному кроці - хтось грає на акордеоні, хтось ще й співає, але всі як один з українським репертуаром.

Часом перехожі просять їх заспівати щось російське, кажуть музиканти. Однак ті відмовляють.

Місяць тому тут сталася бійка вуличним менестрелем, що любив російські хіти. Але то, схоже, було винятком з правил. «Це навіть не стосується заборони російського репертуару. Це просто на душевному рівні, я собі не дозволяю оце», - каже музикант Василь.

У магазинах, кав’ярнях від російської музики тут відмовилися давно. Натомість багато іноземної інструменталки і джазу.

Вето на російську попсу: яку музику люблять слухати українці

ОДЕСА

Один з найпопулярніших пляжів «Аркадія» всіяний величезною кількістю магазинчиків, ресторанчиків і нічних клубів, то ж постійно лунає музика.

Всі місцеві працівники запевняють, що в Одесі зараз виключно українська музика.

«Лише українська. Російської не можна і ніхто не слухає», - запевняють у одному із закладів.

«Хочеться чути більше нашого контенту, це повинно бути так, ми ж в Україні живемо чи де? Музика грає закордонна і в основному українська, головне, щоб не російська», - переконують в іншому.

КИЇВ

На київському Подолі переважно англомовні пісні. Війна змінила музичні вподобання українців.

Парламент цього тижня закріпив табу на російські пісні в публічних місцях на законодавчому рівні. А ще збільшив квоту на україномовні пісні до 40 відсотків на радіо та до 75%. на телебаченні. Це великий крок у витісненні російської культури з голів українців, каже продюсер Михайло Ясинський, але зробити ми його мали давно.

«Дуже потужний поштовх , це дуже правильно, вірне рішення, але не своєчасне. Все це треба робити було раніше, для української молоді культурною базою є Моргенштерн та решта російських співаків репу і це видно по трендам, по скачуванням і решта», - каже він.

Російське остаточно переможемо на музичному фронті, якщо будемо робити більше власної якісної музики, а створювати хіти ми точно здатні

«Ми виграли Євробачення з українською піснею, чисто українською і це ще один доказ, що українська музика аркту, вона заслуговує не просто на увагу , а вона заслуговує на те, щоб бути головною в Україні і головною у світі, як «Стефанія»», - переконує продюсер.

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