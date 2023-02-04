Заборона на виїзд: у ДПСУ розповіли, скільки порушників впіймали на кордоні

Чиновникам незалежно від статі заборонено виїжджати за кордон в особистих цілях

В Україні з 28 січня дія постанова, яка обмежує право виїзду за кордон для низки чоловіків. У ДПСУ уже зафіксували кількох порушників.

Про це речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, станом на ранок 4 лютого відомо, що постанову намагалися порушити від 5 до 10 осіб. Він згадав також і чиновників, які намагалися виїхати без поважних причин.

"Посадовці, які підпадають під ці обмеження, не були пропущені на державному кордоні. Чиновникам відмовили у перетині державного кордону, адже вони не мали законної підставки", - сказав він.

Речник додав, що ті, кого не випустили за кордон, не мали підтвердження про службове відрядження та не підпадали під низку виключень, коли все ж дозволено перетнути кордон.

Зауважимо, що 27 січня уряд ухвалив постанову, яка забороняє чиновникам незалежно від статі виїжджати за кордон в особистих цілях. Відтак, урядовці тепер можуть покидати кордон лише у випадку службового відрядження.

Водночас є перелік винятків, коли посадовцям дозволено перетинати кордон:

жінкам або батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном у виняткових випадках за наявності підтверджуючих документів;

для лікування за кордоном;

на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни чимало чоловіків призовного віку (18-60 років), які виїхали за кордон, не повернулися.

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