Заборонили ходити у військовій формі цивільним та відпочивати на водоймах: на Чернігівщині посилили тимчасові режимні обмеження

Заборонили ходити у військовій формі цивільним та відпочивати на водоймах: на Чернігівщині посилили тимчасові режимні обмеження

На Чернігівщині запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження.

Зокрема забороняється будь-яке пересування цивільних в смузі місцевості вздовж державного кордону завширшки один кілометр.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як повідомляється, в межах Корюківського, Чернігівського, Новгород-Сіверського контрольованих прикордонних районів заборонено пересування цивільних осіб в смузі місцевості вздовж державного кордону. Винятком є території населених пунктів, які розташовані поряд.

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“Також у межах решти території контрольованого прикордонного району (до 20 км від державного кордону) заборонено пересування осіб та транспортних засобів; проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 21:00 год вечора до 06:00 год ранку; рибальство, проведення різного роду відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах”, - наголосили в пресслужбі МВС України.

Там також додали, що в обмеження діють і в межах контрольованих прикордонних районів. Там не можна полювати та носити військову форму цивільним особам.

Нагадаємо, що в Маріуполі окупанти знову бомблять завод "Азовсталь".

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