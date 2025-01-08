Заборонили одружуватись: на ТОТ окупанти продовжують знущатися з українців

Кремлівський режим з 5 лютого вводить на тимчасово окупованих територіях України заборону на одруження місцевим мешканцям, які не отримали паспортів РФ.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

“Кремль пробив чергове дно у своєму намаганні повністю асимілювати населення тимчасово окупованих територій України", – йдеться у повідомлені.

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У Центрі додали, що окрім цього згідно з новими окупаційними нормами путінського закону “Про правове становище іноземних громадян у рф”, з 2025 року до іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на росії (тимчасово окуповані території України у тому числі), ворог буде застосовувати режим висилки.

Нагадаємо, на окупованих територіях України, зокрема на Луганщині та Донеччині, росіяни вирішили “узаконити” репресії проти цивільних. Згідно з цим, згідно з законом “правоохоронцям” буде дозволено проникати в помешкання українців на захоплених територіях.

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