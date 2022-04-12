Заборонити російську музику на радіо та ТВ: у Раді зареєстрували законопроєкт

Заборонити російську музику на радіо та ТВ: у Раді зареєстрували законопроєкт

Також пропонується збільшити квоти української музики.

Народні депутати України хочуть заборонити російську музику на радіо та телебаченні. Обмеження пропонують ввести не чекаючи на закінчення війни.

Відповідний законопроєкт зареєстрували в Верховній Раді.

Заборона на російську музику стосуватиметься також і на її виконання громадянами і резидентами держави-агресора.

Такі треки не можна буде почути:

на радіо і телебаченні;

в розважальних закладах;

в громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників);

в закладах освіти, закладах культури та відпочинку;

в готельному та ресторанному бізнесі;

в кінотеатрах;

в громадському просторі.

Також пропонується збільшити квоти української музики у радіоефірі музичних радіостанцій та музичних телеканалів – до 50%. Нині ця частка становить 35% від загального обсягу пісень впродовж доби.

Нагадаємо, у Стрию, що на Львівщині, розпочали ліквідацію пам’яток радянському режиму. Там демонтували стелу радянському солдату.

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