Забороняли чинити опір та допомагали ворогу: на Миколаївщині затримали селищного голову та депутата

У селищі Первомайське Миколаївської області затримали селищного голову та місцевого депутата.
Колаборанти забороняли місцевим жителям чинити опір та радо зустріли російських окупантів, розмістивши їх у школі та надавши обладнання.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, у березні 2022 року селищний голова Первомайського заборонив місцевим жителям зводити блокпост та закликав людей не чинити опір загарбникам. Також зрадник поселив загарбників у школі села Білозірка. Його спільник - депутат селищної ради розмістив окупантів у приміщенні школи у селищі Первомайське, забезпечив їх водою та електрогенератором.
Чоловіків звинувачують у співпраці зі загарбниками та у тому, що вони перейшли на сторону ворога. Підозрюваних уже затримали. Їм повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).
Нагадаємо, у Миколаївській області викрили прихильницю Росії, яка відкрито підтримувала окупантів.
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