Забороняють виїжджати: окупанти на захоплених територіях посили контроль і тиснуть на населення

Російські окупанти намагаються тримати під своїм контролем ситуацію на тимчасово захоплених територіях.

Окупанти намагаються тримати ситуацію під своїм контролем, тому посилюють адміністративно-поліцейський режим, перевіряють оселі та вчиняють психологічний тиск на громадян.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як стало відомо, окупанти активізували роботу щодо підготовки та проведення так званого “референдуму” на тимчасово захоплених територіях України.

У населених пунктах Херсонської області представники російської окупаційної влади, під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги, намагаються отримати від місцевих мешканців їх особисті дані. Триває формування так званих “виборчих комісій.

“У місті Старобільськ Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому “референдумі”. Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі “активну участь місцевих мешканців у голосуванні”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що на тимчасово захопленій території Запорізької області місцевим мешканцям за надання паспортних даних та отримання громадянства російської федерації обіцяють грошову винагороду і побутові прилади.

Нагадаємо, що в Україні зафіксували третій випадок віспи мавп.

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