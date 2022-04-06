Забрали всю їжу та ставили техніку біля будинків: на Чернігівщині розказали про звірства "кадирівців"

Росіяни обстрілювали людей, а потім їм говорили, що це робили "бандерівці".
У селищі Новий Биків Чернігівської області "кадирівці" забрали у місцевих жителів усю їжу та поставили свою техніку біля будинків цивільних.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Новий Биків стало одним із тих сіл в Україні, через яке російські окупанти наступали на Україну. До села зайшли так звані "кадирівці". Вони розмістили свою техніку біля житлових будинків та забрали у людей усю їжу.
"Характерна поведінка загарбників — тотальна "продрозверстка": у селян забирали геть всі продукти. Бойову техніку окупанти ставили впритул до будинків, а потім казали місцевим, що це "бандерівці" мирних жителів обстрілюють. Зі слів свідків, росіяни впевнені, що беруть участь у "великій вітчизняній війні", яка триває з 1941 року", - йдеться у повідомленні.
Наразі населений пункт контролює українська влада, потерпілим надають потрібну допомогу.
Нагадаємо, у селищі Іванків Київської області розповіли про звірства росіян. Місцева жителька розповіла, як її маму розстріляли.
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