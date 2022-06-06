Забрати можна тільки через "рішал": у Маріуполі окупанти облаштували "кладовище автомобілів"

Забрати можна тільки через "рішал": у Маріуполі окупанти облаштували "кладовище автомобілів"

У тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти облаштували кладовище автомобілів.

Водночас загарбники не дозволяють людям забирати свій транспортний засіб. Зробити це можна тільки через "рішал".

Про це в Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Кладовище автомобілів російські загарбники організували на Азовському ринку та на території колишнього пивзаводу.

"Автівки, що вціліли зберігають окремо. Там впізнати та забрати автівку можна тільки через "рішал" від окупаційної влади. Право власності, підкріплене грошима набагато значуще за просто права власності", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, у Маріуполі, щоб отримати їжу, люди змушені вистоювати у черзі під палючим сонцем по 6 годин. Через такі умови останніми днями до 10 людей потрапляють до лікарні.

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