Забруднена вода і антисанітарія: окупованим містам Луганщини загрожують інфекції

Обіцяного російськими окупантами "покращення життя" немає на тимчасово захопленій Луганщині.

Найбільша проблема на окупованих територіях - це відсутність води. Саме тому захопленим містам загрожують інфекції через антисанітарію.

Про це під час телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, людей рятують свердловини. Втім, вода з них є небезпечною. Вже є випадки отруєнь серед населення після вживання такої води.

"Тривалий час не прибирають тіла загиблих: не дістають їх з-під завалів, не дістають з лісосмуг. Є інформація, що речовини з розкладених тіл потрапляють у воду", - наголошує голова області.

Більше тошо, до окупованого Сєвєродонецька прибули російські лікарі, які працюють у медзакладах лише в захисних костюмах.

Як повідомлялося, в Маріуполі місцеві мешканці змушені жити на вулиці, бо злочинці зносять їхні домівки. Радник міського голови Петро Андрющенко каже, що місцеві мешканці, які жили в районі колишнього кінотеатру “Савона” влаштовують свій побут просто неба, поки окупанти “годують” їх обіцянками.

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