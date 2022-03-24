Забруднення буде й на території країн НАТО: Столтенберг застеріг РФ від застосування хімзброї в Україні

Забруднення буде й на території країн НАТО: Столтенберг застеріг РФ від застосування хімзброї в Україні

Столтенберг вимагає негайно закінчити війну в Україні, яку розпочала РФ.

Росія може застосувати в Україні хімічну зброю, але це матиме широкомасштабні наслідки, адже загрожуватиме й громадянам країн НАТО.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками екстреного саміту Альянсу у Брюсселі.

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"Застосування хімічної зброї Росією буде грубим порушенням міжнародного права і матиме широкомасштабні наслідки і стане надзвичайно небезпечним. Такий крок вплине не лише на населення України, а й несе загрозу громадянам країн НАТО, бо ми можемо побачити забруднення, розповсюдження хімічної чи біологічної зброї на території наших країн", - зазначив генсек НАТО.

Столтенберг нагадав, що РФ використовувала хімічні реагенти проти своєї опозиції, а також використовувала їх на території НАТО, в Солсбері.

"Також Росія направляла таку зброю до Ірану, де її використовували проти населення. Таким чином, ще раз наголошую - цю війну потрібно негайно закінчити, це дуже небезпечна ситуація", - додав він.

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