Забруднення буде й на території країн НАТО: Столтенберг застеріг РФ від застосування хімзброї в Україні

Столтенберг вимагає негайно закінчити війну в Україні, яку розпочала РФ.
Росія може застосувати в Україні хімічну зброю, але це матиме широкомасштабні наслідки, адже загрожуватиме й громадянам країн НАТО.
Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками екстреного саміту Альянсу у Брюсселі.
"Застосування хімічної зброї Росією буде грубим порушенням міжнародного права і матиме широкомасштабні наслідки і стане надзвичайно небезпечним. Такий крок вплине не лише на населення України, а й несе загрозу громадянам країн НАТО, бо ми можемо побачити забруднення, розповсюдження хімічної чи біологічної зброї на території наших країн", - зазначив генсек НАТО.
Столтенберг нагадав, що РФ використовувала хімічні реагенти проти своєї опозиції, а також використовувала їх на території НАТО, в Солсбері.
"Також Росія направляла таку зброю до Ірану, де її використовували проти населення. Таким чином, ще раз наголошую - цю війну потрібно негайно закінчити, це дуже небезпечна ситуація", - додав він.
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