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Забудьте про будь-які Мая - кінець світу вже стався - Зеленський

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Забудьте про будь-які Мая - кінець світу вже стався - Зеленський

Офіс Президента України

Український президент зазначив, що саме Україна є "парканом" між цивілізацією і не цивілізацією.

Президент України Володимир Зеленський на восьмий день війни дав велике інтерв'ю іноземним ЗМІ. Очільник нашої держави вважає, що з приходом війни на нашу територію кінець світу уже стався. 

Про це він сказав під час спілкування з представниками світових ЗМІ 3 березня в Офісі президента.

"Забудьте про будь-які Мая, апокаліпсис, кінець світу тощо. Кінець світу вже стався. Якщо ми не можемо зупинити такі кроки, то це і є кінець світу, цього світу, і кінець світу для таких людей (як Путін – ред.), - сказав Володимир Зеленський.

Український президент зазначив, що саме Україна є "парканом" між цивілізацією і не цивілізацією. Він наголосив, що він не відрізає народ Росії, коментуючи антиросійські санкції, але закликав їх виходити на мітинги. 

"Вони такці самі люди, але різниця в тому, що вони бояться вийти на вулицю, сказати своєму президенту, так як мені кажуть. Коли люди не задоволені кроками, вони підходять на Банкову. Вони казали нам, що нам це не підходить, ми не задоволені деякими податковими змінами тощо. Це нормально", - сказав президент. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 


 

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