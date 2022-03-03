Забудьте про будь-які Мая - кінець світу вже стався - Зеленський

Український президент зазначив, що саме Україна є "парканом" між цивілізацією і не цивілізацією.

Президент України Володимир Зеленський на восьмий день війни дав велике інтерв'ю іноземним ЗМІ. Очільник нашої держави вважає, що з приходом війни на нашу територію кінець світу уже стався.

Про це він сказав під час спілкування з представниками світових ЗМІ 3 березня в Офісі президента.

"Забудьте про будь-які Мая, апокаліпсис, кінець світу тощо. Кінець світу вже стався. Якщо ми не можемо зупинити такі кроки, то це і є кінець світу, цього світу, і кінець світу для таких людей (як Путін – ред.), - сказав Володимир Зеленський.

Український президент зазначив, що саме Україна є "парканом" між цивілізацією і не цивілізацією. Він наголосив, що він не відрізає народ Росії, коментуючи антиросійські санкції, але закликав їх виходити на мітинги.

"Вони такці самі люди, але різниця в тому, що вони бояться вийти на вулицю, сказати своєму президенту, так як мені кажуть. Коли люди не задоволені кроками, вони підходять на Банкову. Вони казали нам, що нам це не підходить, ми не задоволені деякими податковими змінами тощо. Це нормально", - сказав президент.



