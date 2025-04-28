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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
1 хв

Забув важливу деталь: у РНБО відреагували на заяви Пєскова про готовність до перемовин

У Кремлі знову маніпулюють.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

У РНБО відреагували на заяву прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова про готовність до переговорів. Так, коли росіяни говорять про це, вони чомусь забувають припинити вогонь.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Нам потрібне повне припинення вогню. Безумовне.

“Без цього все, що кажуть росіяни — це маніпуляції у спробі виставити себе миротворцями. Не більше”, — каже він.

Вогонь на фронті триває, “Шахеди” продовжують летіти на українські міста.

“Росія далі зриває зусилля Трампа”, — зазначив він.

Агресорка Росія нібито чекає від Києва на сигнал про поновлення прямих переговорів. Мовляв, Москва до цього готова.

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Дата публікації
Кількість переглядів
254
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