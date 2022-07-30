Зачинити чи відчинити вікна під час обстрілу: військовий експерт дав пораду

Якщо під час обстрілу вікна у квартирі зачинені, то вибуховою хвилею вони одразу ж будуть вибиті. Якщо ж вікна будуть відчиненими навстіж, то скло залишиться цілим, але ударна хвиля влетить до квартири.

Найкраще – заклеїти скло клейкою стрічкою хрест-навхрест, як чимало людей зробили ще на початку повномасштабної війни.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі свого YouTube-каналу, відповідаючи на запитанняглядачів.

"Має велике значення – відчинені вікна чи ні. Якщо на момент вибуху вікна зачинені, то надлишковий тиск ударної хвилі просто зносить ці вікна, як перепону на своєму шляху. Оскільки вони не призначені для стримування таких великих ударів, іноді навіть стіни дають тріщини від вибухової хвилі, якщо вона недалеко, а іноді руйнуються. Але вікна вилітають одразу ж навіть за невеликого впливу, особливо, якщо це вікна старого зразка з тонким склом", – пояснив військовий експерт.

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"Тому, якщо на момент вибуху вікно відчинене навстіж, а не під кутом, і вплив ударної хвилі буде тільки на торцеву частину рами, то скло залишиться цілим. Але не забувайте, що тоді до квартири влетить ударна хвиля. І все, що стоїть там на столі, скло в серванті, люстра, що висить у цій кімнаті, – це все буде знесено ударною хвилею. Тому тут оцінюйте", – зауважив Жданов.

Тож найкраще – заклеїти вікна клейкою стрічкою хрест-навхрест і тоді ударна хвиля подрібнить скло, але його уламки не розлетяться і нікого не поранять.

"Краще заклеїти скло, як от під час війни, – хрест-навхрест. У цьому разі ви створите ефект триплекса, тобто скла, покритого плівкою, і скло подрібниться від ударної хвилі, але не розлетиться уламками, які можуть поранити вас. Воно може залишитися ось на цьому скотчі, який ви наклеїте на скло, і тим самим створити менше небезпеки поранення людей", – порадив експерт.

Нагадаємо, за словами військового експерта Романа Світана, ракетний тероризм Росії триватиме до останньої ракети, яка залишиться в неї.

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