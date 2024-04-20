"Зачистка до останнього українця": в окупації ФСБ перетворює невинних місцевих на "терористів"

Жителі Криму, частини Донецької та Луганської областей за дев'ять років окупації, на жаль, вже на повну відчули на собі, на що здатна "нова влада". Зараз російські загарбники цинічно насаджують свої порядки в так званих нових регіонах, які насильно "приєднали" до РФ.

Про це пише OBOZ.UA.

Особливо багато повідомлень про злочини окупантів надходить із Запорізької області, частина якої перебуває зараз під контролем Росії. Великі міста регіону – Мелітополь та Бердянськ – були окуповані ще у лютому 2022 року, проте, за словами місцевих жителів, і сьогодні "виродки так і не заспокоїлися". На вулицях цих міст раз у раз проходять рейди, більш схожі на облави.

"Окупанти дуже бояться диверсантів та найменшого опору з боку місцевих. Бояться, що вони допоможуть скоригувати удари по об'єктах загарбників, і тому залякують людей. Усі ці облави – акції залякування, російський терор у чистому вигляді", – каже співрозмовник OBOZ.UA в українській розвідці.

За його словами, місцевих жителів окупанти затримують і кидають за ґрати з будь-якого приводу. Наприклад, хтось випадково вийшов без документів у магазин, або через те, що в телефоні виявили підписку на українські патріотичні ресурси.

"Але останнє – все ж таки рідше, люди вже навчилися бути обережними і виходять на вулицю з чистим телефоном. Тобто в ньому немає нічого зайвого", – каже офіцер.

Однак це не гарантія. Співробітники ФСБ на окупованій частині Запорізької області займаються "бізнесом", проте їм потрібно давати і показники затримання "терористів" – тому жертвою може виявитися будь-хто. Особливо звіріють окупанти після тієї чи іншої НП – чергового замаху на зрадників або після влучного ракетного удару по пункту управління або складу БК російських загарбників.

Як розповів співрозмовник OBOZ.UА в окупованому Мелітополі, після цього одразу починаються облави, під час яких і знаходять чергових "терористів".

"Ми вже знаємо, що на вулицю краще не виходити, треба пересидіти пару днів, якщо є така можливість. Якщо чесно, жахливе відчуття, але багатьом нікуди подітися. Багато проукраїнськи налаштованих місцевих жителів не виїжджають з низки причин – насамперед через відсутність достатньої суми коштів та наявність літніх хворих родичів", – каже мешканець Мелітополя.

За його словами, простіше тим, хто працює віддалено та не змушений щодня їздити на роботу. "Але ми точно знаємо одне: ФСБ готова вести зачистку до останнього українця", – переконаний він.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили зрадника, який створював кремлівську пропаганду на замовлення розвідки РФ. За роботу агентові окупанти заплатили майже 250 тис. у гривневому еквіваленті. Тепер він отримав те, на що заслуговує – 15 років тюрми.

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