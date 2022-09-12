Зачистка і фіксація масових злочинів РФ: Генштаб - про ситуацію на звільнених територіях

Росіяни на окупованих територіях масово порушували міжнародне гуманітарне право та правила ведення війни.

На звільнених територіях триває зачистка і зберігається високий ризик мінної небезпеки.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 12 вересня.

Після відступу окупантів фіксуються масові злочини росіян, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.

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Внаслідок постійних обстрілів, ракетних та авіаційних ударів противника, відсутності електроенергії, продуктів харчування і ліків під час попередньої діяльності на раніше захоплених територіях російських окупантів звільненим територіям загрожує гуманітарна катастрофа. Проте представники військових адміністрацій, спільно з Силами оборони, роблять все можливе, щоб уникнути її.

Не припиняється робота щодо евакуації цивільного населення із зони ведення бойових дій.

Раніше у Генштабі повідомили, що Росія призупинила відправлення нових підрозділів на війну проти України, бо ті бунтують.

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