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Зачистка і фіксація масових злочинів РФ: Генштаб - про ситуацію на звільнених територіях

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Зачистка і фіксація масових злочинів РФ: Генштаб - про ситуацію на звільнених територіях

Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни на окупованих територіях масово порушували міжнародне гуманітарне право та правила ведення війни.

На звільнених територіях триває зачистка і зберігається високий ризик мінної небезпеки.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 12 вересня.

Після відступу окупантів фіксуються масові злочини росіян, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.

Внаслідок постійних обстрілів, ракетних та авіаційних ударів противника, відсутності електроенергії, продуктів харчування і ліків під час попередньої діяльності на раніше захоплених територіях російських окупантів звільненим територіям загрожує гуманітарна катастрофа. Проте представники військових адміністрацій, спільно з Силами оборони, роблять все можливе, щоб уникнути її.

Не припиняється робота щодо евакуації цивільного населення із зони ведення бойових дій.

Раніше у Генштабі повідомили, що Росія призупинила відправлення нових підрозділів на війну проти України, бо ті бунтують.

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