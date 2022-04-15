"Зачистка неблагонадійних": росіяни проводять в Маріуполі "перепис населення"

Дані про жителів окупанти отримували від колаборантів і зрадників.

У Маріуполі російські загарбники проводять "перепис населення, аби "почистити неблагонадійних".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За попередніми даними, російські загарбники видавали перепустки, щоб забезпечити контроль за видаванням гуманітарної допомоги. Насправді, вони робили перепис, щоб позначити "своїх".

"Офіційна версія - для забезпечення безпеки та контролю за видачою гуманітарки. В реальності - проведення перепису населення та зачистка "неблагонадійних" через звіряння з отриманими від колаборантів та зрадників базами даних про комунальників, бюджетників, правоохоронців та складеними списками активістів", - наголосив він.

За словами Андрющенка, комунальників та бюджетників залишатимуть для співпраці з владою, а інших – заарештують або зроблять так, аби вони зникли "в тюрмах та концтаборах окупантів".

Як повідомлялося, Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Вже 95% міста зруйновано російськими окупанти. Там немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів. Скільки людей залишається в місті - невідомо.

Читайте також: