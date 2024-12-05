Зачистка за “тактикою салямі”: ГУР розкрило деталі місії на півночі Харківщини

Сили оборони України звільнили лісовий масив в районі Липців, зірвавши плани ворога щодо наступу на Харків. Місія тривала майже пів року – з травня по жовтень 2024 року.

Про це розповіли учасники бойової операції в інтерв'ю "24 каналу".

До операції були залучені підрозділи активних дій ГУР "Kraken" та "Артан", Міжнародний легіон, Легіон "Свобода Росії", а також нацгвардійці та бійці ЗСУ. Їх злагоджені спільні дії не дозволили окупантам наблизитись до Харкова на відстань, з якої вони могли б вести артобстріл міста.

За словами співрозмовників видання, активна фаза операції відбувалась за "тактикою салямі". В авангарді йшли "ударні кулаки ГУР" – загони "Артану" та "Кракена". Вони вибивали ворога з найближчих позицій і закріплювалися там. Після цього легіонери заводили на захоплені позиції побратимів з "Хартії", створюючи прикриття. І потім спецпризначенці ГУР знову йшли вперед, "відрізаючи" захоплену ворогом територію тонкими шматками, як салямі.

"Штурми та зачистки деяких ділянок тривали в середньому три-чотири доби. Потім десь три дні треба було на те, щоб підтягнути сили, організувати логістику і визначити наступні точки, по яких ми будемо бити. Розвідували обстановку, розуміли, скільки сил та засобів нам необхідно для вибивання противника, і потім знову кілька днів просувалися", – розповів боєць "Кракена".

Військові зазначили, що бойові умови були складними та вимагали максимальної концентрації та професіоналізму, адже доводилось протистояти ворогу, чисельність якого була більшою. Саме завдяки професійним якостям бійців, їх злагодженим діям та сучасному спорядженню і вдалося повернути лісовий масив під контроль України.

"З погляду особистих навичок, ми переграли росіян. В принципі, практично всюди, де ми працюємо, так і відбувається", – підкреслив боєць з "Іноземного легіону".

Він додав, що під час операції українські захисники здебільшого стикались не з професіоналами, а з "середньостатистичним російським солдатом".

Нагадаємо, наприкінці жовтня у "Хартії" повідомили, що Сили оборони звільнили стратегічно важливу ділянку в районі Липців на Харківщині.

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