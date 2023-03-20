"Зацікавлений у продовженні війни": політолог про вплив китайського лідера на "глобальну гру"

Росія продовжує слабшати через санкції, утім, Китай продовжує виступати патроном у цих відносинах.

Таку думку висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в ефірі "Еспресо".

За його словами, Сі Цзіньпін не пропонуватиме Путіну під час сьогоднішнього візиту до Москви жодних союзницьких відносин та зобов'язань.

"Цей візит про те, що Росія має йти у фарватері китайських інтересів. Ніяких союзницьких відносин Сі Цзіньпін Путіну не привозить, ніяких зобов'язань він не дає. А з іншого боку є потужна економіка Китаю, є потужні збройні сили, також є вплив Китаю на глобальну гру", - заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в ефірі "Еспресо".

Політолог зауважує, що Путін виступає клієнтом у китайського лідера.

Також читайте Туреччина призупинила транзит підсанкційних товарів до Росії - Reuters

"Я не думаю, що розмова буде вестися про негайне припинення війни на якихось умовах. З моєї точки зору, Китай зацікавлений, на жаль, у продовженні війни, але з меншою інтенсивністю. От про зниження інтенсивності війни та про якісь переговорні точки, де процес міг би початися, наприклад, у Пекіні, Китай цілком може говорити", - вважає політолог.

Зазначимо, лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Візит триватиме три дні.

На тлі візиту Сі Цзіньпіна до Москви секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував про те, яку гру веде китайський лідер.

Читайте також: