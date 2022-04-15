"Завдання скромнішають щохвилини": Арестович розповів, що замислили війська РФ на Сході 

Водночас Арестович зазначає, що росія стягнула значні сили на Схід України.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович впевнений, що основний задум російських військових на Сході щодня стає меншим від раніше запланованого.

Про це Арестович сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Водночас, радник голови ОП наголошує, що росія стягнула значні сили на Схід України. Він зауважив, що українська армія не розслабляється і готова до будь-якого розвитку подій.

"Вони повинні були зробити "малі кліщі" від Мар’янки до Добропілля, а потім туди ж – згори від Ізюму. А "великі кліщі" - по кордонах Донецької і Запорізької областей, аж на Павлоград. Уже ніяких "кліщів" немає. Уже, я так розумію, основний задум у них досить скромний і полягає він в наступному: дійдемо до Краматорська і Слов’янська, влаштуємо бійку за них і десь, можливо, там спереду підріжемо зону ООС і оточимо Краматорськ, Слов’янськ. Це все. "Великих кліщів" не виходить, і вже ніхто про них не мріє, і це видно по обрисах бойових порядків. Може бути кілька відволікальних ударів в інших напрямках, але без серйозного воєнного значення, аби лише ми не перекидали війська. Тобто завдання скромнішають щохвилини. Утім, недооцінювати ми їх не будемо. Сили вони там підназбирали", - зазначив Арестович.

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