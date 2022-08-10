Задіяли безпілотники, танки та артилерію: в Генштабі розповіли, що відбувається на Слов’янському напрямку

Російські окупанти на Слов’янському напрямку обстрілювали населені пункти зі ствольної та реактивної систем, а також танків.

Військові злочинці РФ на Слов’янському напрямку обстрілювали населені пункти з танків, ствольної та реактивної систем.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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“На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах Довгенького, Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Богородичного, Краснопілля та Долини. Біля Великої Комишувахи окупанти намагалися прорвати оборону наших військ, успіху не мали, відійшли”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Окупанти на Донецькому напрямку з метою витіснення українських підрозділів із зайнятих рубежів задіяли ствольну, реактивну артилерію та танки.

Крім того, вели росіяни повітряну розвідку для виявлення маршрутів логістичного забезпечення та пошуку об’єктів критичної інфраструктури.

“На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Сіверська, Верхньокам’янського, Григорівки та Сидорового”, - наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили наступ російських військ у напрямках Авдіївки та Пісків.

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