Задіюють авіацію, а також обстрілюють усю лінію фронту: як окупанти намагаються стримати майбутній контрнаступ ЗСУ на півдні

На півдні України російські війська усіма способами намагаються не допустити створення сприятливих умов для відновлення наступу ЗСУ.

Для цього російські військові активно застосовують вогневе ураження проти українських військових та ведуть повітряну розвідку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 6 серпня.

" На Південнобузькому напрямку противник систематичним застосуванням наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення та в глибині оборони намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу та звільнення тимчасово захопленої території. Окупанти задіяли армійську авіацію для ударів неподалік Андріївки. Активно вели повітряну розвідку району безпілотними літальними апаратами", - сказано у повідомленні відомства.

Щодо ситуації на Новопавлівському та Запорізькому напрямках, то противник здійснював обстріли біля Новомихайлівки, Шевченко, Великої Новосілки, Запоріжжя, Залізничного, Новоданилівки, Зеленого Поля та Чарівного. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Темирівка, Малі Щербаки, Новоандріївка, Вільне Поле, Новосілка, Вугледар, Павлівка та Пречистівка.

"В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що відбувається на кордоні з РФ та Білоруссю.

Росія сьогодні офіційно визнала, що хоче захопити і схід, і південь України

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