Задля підтримки України та перемоги над РФ світ має здійснити п’ять кроків - Єрмак

Радник Офісу президента наголосив на необхідності посилення тиску на агресора та збільшення обсягів допомоги Україні.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав п’ять кроків, які має здійснити світова спільнота задля підтримки України та перемоги над Росією.

Про це керівник ОП заявив під час участі в онлайн-режимі у круглому столі, організованому американським Інститутом Брукінгса, передає пресслужба Офісу президента.

Єрмак поінформував учасників заходу, що українська армія крок за кроком звільняє рідну землю від загарбників, а російські війська втрачають ініціативу у війні. Усвідомлюючи неминучість поразки, агресор завдає ударів по українських містах, б’є по цивільних об’єктах, намагається знищити енергомережу.

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"Але треба розуміти: те, що відбувається між росією та Україною, не є конфліктом через територію. Для росії це війна на знищення. Для нас - це війна за виживання. І поки нас намагаються скасувати як державу і націю, будь-які домовленості з росією будуть приречені. Вони дадуть москві змогу перегрупувати сили й накопичити ресурси, щоб почати все спочатку. Це вже було багато разів", – зауважив керівник ОП.

Єрмак наголосив на необхідності посилення тиску на агресора та збільшення обсягів допомоги Україні.

"В інтересах усього світу – мінімізувати російську загрозу, наскільки це можливо. Адже Україна – не єдина мета російської агресії. Ця агресія спрямована проти всієї частини світу, яка звикла жити вільно, комфортно та мирно. росія стерла межу між миром і війною. росія використала як зброю все – від власних діаспор до засобів масової інформації", – сказав він.

За словами Єрмака, штучні кризи також є частиною зусиль Росії у війні проти всього вільного світу.

"Шантаж кремля – як ядерний, так і техногенний – є черговою спробою отримати те, чого він хоче, через переговори. Відповідь демократичного світу має бути жорсткою. І він має цілковито підтримувати Україну", – заявив керівник ОП.

Андрій Єрмак назвав п’ять кроків, які мають бути здійснені задля підтримки України та перемоги над агресором. Насамперед він закликав світ допомогти Україні у створенні надійної системи протиповітряної та протиракетної оборони для захисту критичної інфраструктури й житлових районів.

Керівник ОП також закликав надати Україні конвенційну зброю без політично визначених обмежень. За його словами, від отримання необхідної зброї у потрібній кількості залежать терміни відновлення Україною контролю над усією своєю територією.

Крім того, Єрмак закликав до швидшого завершення процесу визнання російського режиму терористичним і до посилення санкційного тиску на росію, запровадження ефективних вторинних санкцій проти держав і органів, які їй допомагають.

Фото: Офіс президента України

На переконання радника ОП, необхідно також перезапустити весь комплекс міжнародних гуманітарних організацій, щоб налагодити їхні алгоритми, які Росія зламала. Вони мають стати ефективним механізмом для захисту та повернення додому тисяч українських заручників кремля.

З огляду на це Єрмак закликав до надання Україні надійних гарантій безпеки.

"Україна прагне вступити до НАТО. Але, на жаль, це станеться не завтра. Тому на перехідний період нам потрібно, щоб наші партнери та союзники доклали всіх зусиль, щоб допомогти Україні реалізувати своє право на самооборону", – сказав очільник ОП.

За його словами, механізмом, який може це забезпечити, є напрацьована ініціатива Київського безпекового договору.

"Часто казали, що Росія не повинна виграти цю війну. Треба розуміти, що єдиний спосіб уникнути її повторення – забезпечити перемогу України. Будь-який інший варіант спонукатиме російський режим до продовження", – підсумував Єрмак.

Зазначимо, участь у круглому столі взяли близько 50 науковців, громадських діячів і лідерів думок. Модерувала зустріч віцепрезидент, директор із зовнішньої політики Інституту Брукінгса Сюзанна Мелоні.

Нагадаємо, в Росії вдалися до погроз у відповідь на ядерне посилення НАТО.

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