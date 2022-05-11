Задля порятунку бійців "Азова" їхні дружини зустрілися з Папою Римським

На зустріч до Папи Римського Франциска 11 травня приїхали дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка – Катерина та дружина бійця полку "Азов" Арсенія Федосюка – Юлія. Жінки попросили понтифіка ініціювати процедуру екстракції військових.

Зустріч дружин азовців з Папою тривала всього близько п’яти хвилин, пишуть італійські ЗМІ.

"У прагненні врятувати своїх чоловіків і всіх людей із "Азовсталі" дружини готові їхати в будь-яку точку світу, просити у всіх кого можна допомоги. Про порятунок бійців із "Азовсталі" має кричати весь світ!" – повідомив лідер "Азова" Андрій Білецький.

З інформацією видання Corriere della Sera, наприкінці аудієнції дружини військових передали Папі два листи та декілька фотографій. Один із листів – їхнього авторства, а другий підписаний предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм і містить прохання до президента Росії Володимира Путіна відпустити бійців "Азова".

"Він (Папа – ред.) сказав нам, що знає про ситуацію, і що він молитиметься за них, і що він зробить все можливе… Він – наше останнє сподівання… Ми просимо Папу та Онуфрія стати третьою стороною у цій війні і допомогти нам ініціювати процедуру їхньої (військових – ред.) екстракції", – сказали дружини азовців після аудієнції.

Вони також висловили сподівання, що будуть створені безпечні коридори для евакуації військових до третьої країни, де бійці зможуть вести нормальне життя.

Жінки додали, що попросили понтифіка поговорити з Путіним, а також відвідати Україну.

Нагадаємо, раніше командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волина, який захищає Маріуполь на "Азовсталі", закликав допомогти реалізувати процедуру екстракції для українських військових.

Як пояснив військовий експерт Олег Жданов, екстракція – це коли за домовленістю двох протиборчих сторін, тобто України та Росії, третя країна забирає військовослужбовців та гарантує те, що вони до кінця війни не потраплять до країни, з якої їх забрали. Тобто військові перебуватимуть на території третьої країни і не вступлять у збройну боротьбу.

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