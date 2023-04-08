"Задля примирення": у Ватикані знову залучили до хресної ходи українців і росіян

У Ватикані знову вдалися примиряти українців і росіян, залучивши їх до Хресної ходи, яка відбулась ввечері 7 квітня.

Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

«Зі ЗМІ стало відомо, що під час 10-ї стації діти (хлопчики) з України та Росії символізуватимуть трагедію війни. Російський хлопець, зокрема, розповість про свого вбитого брата, тата й дідуся, які зникли безвісти на війні. Але він точно забуде згадати, що його родичі приїхали в Україну, щоб убити не лише батька українського хлопчика, а всю родину… а не навпаки!», – написав Андрій Юраш у Facebook.

Відомо, що хлопчик з України - біженець, якому довелося вночі тікати з оточеного російськими військами Маріуполя і переїхати до Італії.

«Коли ми прибули до Італії, я сумував. Я почувався обдертим і повністю голим. Я не знав мови і не мав жодного друга», – процитувало його видання Vatican News.

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Натомість хлопчик з Росії заявив, що відчуває провину, утім, не розуміє за що, і не відчуває «щастя та мрій на майбутнє».

«Нам всі казали, що ми мали б пишатися, але вдома були лише великі смуток і страждання, – сказав він. – Подібне сталося з татом і дідом, які виїхали, і не маємо про них жодної звістки. Один мій шкільний товариш, з великим страхом, сказав мені на вухо, що йде війна. Повернувшись додому, я написав молитву: "Ісусе, будь ласка, зроби, щоби був мир в усьому світі, щоб усі ми могли бути братами"».

Нагадаємо, на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Папа Римський Франциск хотів зустрітись з диктатором Володимиром Путіним, але йому відмовили у такій можливості.