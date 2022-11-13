Задокументовано понад 400 воєнних злочинів: Зеленський розповів про ситуацію на звільненій Херсонщині

У деокупованих районах Херсонської області, де перебуває понад 100 тисяч місцевих жителів, триває затримання російських солдатів і найманців.

Президент України Володимир Зеленський розповів про заходи із стабілізації та відновлення правопорядку в звільнених від російської окупації населених пунктах Херсонщини.

Про це він говорив під час свого традиційного вечірнього звернення у неділю, 13 листопада.

За його словами, йдеться про 226 населених пунктів, у яких проживає на цей час понад 100 тисяч місцевих жителів.

“Повертаємо зв’язок, інтернет, телебачення. Робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості для постачання електрики й води. Повернемо транспортне сполучення й пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину”, - запевнив президент.

Зеленський розповів, що вже починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній. “Дякую бізнесу, який серед перших бере участь у поверненні нормального життя”, - сказав він.

Водночас він звернувся до місцевих мешканців з проханням не забувати, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна.

Також читайте Мешканців звільненої Херсонщини закликають евакуюватися: що сталося

“Передусім це міни. На жаль, загинув один із наших саперів, ще четверо зазнали поранень, проводячи розмінування. Прошу всіх херсонців бути дуже обережними й негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети”, - наголосив президент.

Також Зеленський зазначив, що все ще триває затримання російських солдатів і найманців, яких залишили на цій території, а також знешкодження диверсантів.

Окремо він повідомив про злочини, які скоїли окупанти на Херсонщині, пообіцявши, що кожного вбивцю буде знайдено і притягнуто до відповідальності.

“Слідчими вже задокументовано понад 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла вбитих – і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої країни, куди змогла зайти”, - зауважив український лідер.

Нагадаємо, очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав містян не збиратися у людних місцях через ворожі міни, які окупанти залишили після себе.

Читайте також: