Задовго до вторгнення почала готувати мережу з агентів: як Росії вдалося блискавично захопити ЧАЕС

Захоплення Чорнобильської АЕС відкривало найкоротший шлях наступу на Київ, а тому Росія задовго до вторгнення готувала мережу агентів в Україні для блискавичної окупації атомної електростанції.

Як пише іноземне ЗМІ, джерело, обізнане з планами Кремля, розповіло, що агенти Росії були направлені до Чорнобиля ще минулого року, щоб підкупити посадовців і підготувати ґрунт для захоплення. Однак цей факт інформаційне агентство не змогло підтвердити.

Про це йдеться в розслідуванні Reuters.

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У розпорядженні агентства опинилися матеріали кримінальної справи, зокрема проти начальника охорони станції. Він підозрюється в державній зраді, оскільки в день нападу РФ його не було на робочому місці. За свідченнями, які він надав, в день вторгнення він спілкувався телефоном із командиром частини Національної гвардії і порадив йому не чинити опір окупантам. За результатами розмови в російський полон було захоплено 169 нацгвардійців.

Як вдалося встановити іноземним журналістам під час розслідування, працівників станції після аварії 1986 року вербували в агенти КДБ. Офіційно ці офіцери пізніше увійшли до СБУ, але продовжували виконувати накази з Кремля. А в листопаді 2021 року РФ стала надсилати до України агентів, які працювали під прикриттям. Їхнім завданням було налагодити контакти з чиновниками, відповідальними за безпеку Чорнобильської АЕС.

Варто зазначити, що Державне бюро розслідувань розпочало провадження проти ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова за підозрою в передаванні іноземній державі даних щодо безпеки Чорнобильської АЕС. Цікаво, що до СБУ Наумов працював в Агентстві управління Зоною відчуження.

Раніше повідомляли, що Служба безпеки України зібрала докази ядерного тероризму окупантів на ЧАЕС. Детальніше - за цим посиланням.

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