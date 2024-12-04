Задум російських військ на Харківщині: пояснення від військового експерта

Противник переслідує дві основні цілі: покращити свою логістику та відтягнути сили української армії з інших напрямків.

Останні дні позначилися активізацією російських військ на Харківському напрямку, особливо в районі Вовчанська. Інтенсивність бойових дій значно зросла, а ворог постійно шукає слабкі місця в обороні ЗСУ, здійснюючи штурми малими групами. У районі Куп’янська російські війська змогли форсувати річку Оскіл на двох ділянках.

Військовий експерт Владислав Селезньов пояснив задум окупантів у коментарі для OBOZ.UA.

Одним із найгарячіших напрямків залишається Вовчанськ.

“Останні кілька днів противник активізувався на півночі Харківської області в районі Вовчанська. Противник постійно шукає слабкі місця у нашій обороні та проводить так звані м’ясні штурми малими штурмовими групами. Інтенсивність бойових дій значно зросла”, – зазначив Селезньов.

Вовчанськ, Харківська область / Фото: Deepstatemap

На Куп’янському напрямку загарбники також посилили свої дії, зокрема досягли певних успіхів.

“На сході Харківської області противник продовжує атакувати наші рубежі та позиції у районі населеного пункту Дворічна. Щонайменше на двох ділянках річки Оскіл він здійснив її форсування та створив два плацдарми вже на правому березі. Плюс він намагається розширювати плацдарми на інших ділянках фронту на лівому березі річки Оскіл”, – додав експерт.

Дворічна, Харківська область

За словами Селезньова, Росія не відмовилася від планів закріпитися на протилежному березі Осколу, атакувати Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий. Цей район є важливим для забезпечення логістики, оскільки там розташований ключовий залізничний вузол.

“Думаю, тут противник діє на перспективу – йому вкрай важливо забезпечити це логістичне плече для того, щоб надалі забезпечувати всім необхідним своє угруповання, яке діє у напрямку Лимана. Лиман – це один із плацдармів, які противник планує сформувати у перспективі для атаки на Слов’янсько-Краматорську міську агломерацію”, – пояснив експерт.

Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий, Харківська області

Він також зазначив, що противник переслідує дві основні цілі: покращити свою логістику та відтягнути сили української армії з інших напрямків.

“Перший елемент – створення відповідних умов та можливостей для стабільної залізничної логістики російських військ – йдеться про східну частину Харківської області. На півночі, гадаю, ведуться тривожні дії, які змушують український Генштаб виділяти додаткові сили та засоби на цю ділянку фронту – замість того, щоб спрямовувати їх на інші рубежі, важливіші з погляду організації оборони”, – підсумував Селезньов.

Раніше майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що росіяни поповнюють свої підрозділи на Харківщині. Ресурсів у ворога може вистачити для того, щоб проводити наступальні дії на ще одному напрямку.