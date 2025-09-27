ЗАЕС може повторити долю Фукусіми: експерти б’ють на сполох

ЗАЕС / © Associated Press

Окупована Запорізька атомна електростанція вже понад три доби залишається без зовнішнього електропостачання. Це найдовший період відключення від початку повномасштабної війни, і він змушує станцію працювати на аварійних дизельних генераторах. Ситуація викликає серйозні побоювання щодо ядерної безпеки.

Про це повідомило видання The Guardian.

За даними МАГАТЕ, після відключення останньої лінії електропередач системи охолодження підтримують дизельні генератори. Російські оператори стверджують, що запасів пального вистачить на 20 днів, однак робота без зовнішнього живлення понад 72 години вважається критично небезпечною.

Саме такий сценарій у 2011 році призвів до аварії на японській Фукусімі. Тоді після землетрусу реактори автоматично зупинилися, а охолодження підтримували генератори. Коли цунамі вивело їх з ладу, вже за три дні відбулося розплавлення активних зон трьох реакторів. Хоча паливо залишилося герметизованим, понад 100 тисяч людей були змушені евакуюватися.

Для ЗАЕС нинішня ситуація небезпечна тим, що у випадку відмови генераторів паливо в шести реакторах може почати неконтрольовано нагріватися, що створює загрозу катастрофи.

Зовнішнє живлення на станції зникало вже дев’ять разів. Тоді пошкодження відбувалися на підконтрольній Україні території внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Українські енергетики щоразу відновлювали постачання струму, аби гарантувати безпеку об’єкта.

Остання високовольтна лінія на 750 кіловольт проходила через Дніпро, і Україна була готова забезпечувати станцію електроенергією. Нині ж вона пошкоджена на боці, який контролює Росія, приблизно за милю від об’єкта. Російські оператори заявили, що ремонт ускладнений «обстрілами ЗСУ», однак Україна наполягає: Збройні сили не ведуть вогонь у районі атомної станції через надзвичайні ризики.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав ситуацію «глибоко тривожною». Він провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, однак після переговорів не було оголошено про відновлення живлення.

Greenpeace попереджає, що окупація ЗАЕС перейшла в «нову критичну фазу» й вимагає від МАГАТЕ зупинити спроби Кремля перезапустити реактори. Організація нагадує: саме Росія несе повну відповідальність за кризу ядерної безпеки.

До війни ЗАЕС забезпечувала електроенергією до 4 мільйонів домогосподарств. Зараз станція перебуває у режимі холодної зупинки. Водночас супутникові знімки свідчать, що Росія будує нову лінію, аби під’єднати об’єкт до власної енергосистеми.

Нагадаємо, 26 вересня збитий російський безпілотник вибухнув приблизно за 800 метрів від Південноукраїнської атомної електростанції, що в Миколаївській області.