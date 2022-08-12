ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки – "Енергоатом"

Запорізька АЕС станом ранок 12 серпня працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Внаслідок російської атаки на ЗАЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – і один із трьох енергоблоків тепер відключений.

Серйозний ризик для безпечного функціонування станції спричинили періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ минулого тижня, а також понад 10 "прильотів" поблизу станції та неподалік від першого енергоблоку 11 серпня.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

"Внаслідок атаки на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений. Під час обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію, об’єднаний допоміжний корпус, насосну станцію господарсько-побутових стоків", – йдеться в заяві компанії.

Там додали, що загарбники обстрілювали також пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС. Ця частина призначена для захисту станції від пожеж та їхнього гасіння у разі надзвичайних ситуацій.

Надалі залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.

Крім того, пошкоджені три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.

Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. Проте загроза фізичній безпеці станції залишається.

Нагадаємо, протягом 11 серпня російські окупанти низку разів обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ядерний шантаж навколо Запорізької АЕС є одним із найбільших злочинів Росії

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