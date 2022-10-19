ЗАЕС знову підключили до мережі, а окупанти звільнили з полону заступника гендиректора станції

Проте у полоні залишаються двоє інших працівників ЗАЕС.

У вівторок, 18 жовтня, Запорізьку АЕС знову під'єднали до мережі.

Про це повідомив голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

"ЗАЕС відновила підключення до останньої діючої лінії електропередачі, що працює на 750 кіловольтів", – зазначив гендиректор компанії.

Експерти МАГАТЕ, присутні на майданчику ЗАЕС, були поінформовані українським оперативним персоналом, що з’єднання було відновлено о 21:30 – майже через 18 годин після того, як лінію було відключено системою захисту, яка автоматично виконує такі дії при падінні напруги.

"Повторні відключення показують, наскільки нестабільною залишається ситуація з ядерною безпекою на найбільшій атомній електростанції Європи. Вони також підкреслюють необхідність створення зони ядерної безпеки та безпеки навколо об’єкта після частих обстрілів на станції або поблизу неї в останні місяці", – сказав Гроссі.

Окремо команда МАГАТЕ на місці дізналася про звільнення з полону заступника гендиректора ЗАЕС Валерія Мартинюка, якого затримали на початку минулого тижня.

Проте Гроссі висловив стурбованість нещодавніми затриманнями двох інших співробітників ЗАЕС, які підтвердило МАГАТЕ: " Це ще одна тривожна подія, яка, я щиро сподіваюся, буде швидко вирішена".

Терор на ЗАЕС

Нагадаємо:

4 березня російські війська захопили Енергодар Запорізької області — місто, в якому розташована АЕС, саму станцію обстріляли.

21 липня стало відомо, що російські окупанти розмістили військову техніку, вибухівку та зброю вже в машинній залі енергоблока АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція повністю вийшла з-під контролю агенції, принципи ядерної безпеки на станції порушені.

25 серпня уперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі.

30 вересня російські загарбники викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодара. 3 жовтня окупанти його відпустили. Мурашов вирішив відмовитися від своїх обов'язків.

Згодом президент державного підприємства "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін узяв на себе виконання обов'язків генерального директора Запорізької АЕС.

10 жовтня росіяни викрали заступника гендиректора Запорізької атомної електростанції із персоналу Валерія Мартинюка.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що російські загарбники, які тимчасово контролюють Запорізьку АЕС, продовжують тиснути на персонал станції. Окупанти змушують людей підписати трудовий договір з російським "Росатомом".