ЗАЕС знову знеструмлено: окупанти пошкодили підстанцію і не пропускають партію дизеля

ЗАЕС знову повністю знеструмлена після обстрілів РФ, в автоматичному режимі увімкнулися дизель-генератори.

Вранці 12 жовтня через обстріли Росії Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою.

Про це повідомляє "Енергоатом".

Російська армія о 08:59 завдала ракетного обстрілу і пошкодила підстанцію "Дніпровська" у Дніпропетровській області. В результаті аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750кВ ЗАЕС – Дніпровська.

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"Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Енергоатом підготував і відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального. Однак станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів Компанії", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що окупанти й надалі нехтують ядерною та радіаційною безпекою Запорізької АЕС, яка є найбільшою в Європі, загрожуючи світу радіаційною катастрофою.

"Російські обстріли й пошкодження енергетичної інфраструктури, що пов’язана з роботою атомних станцій, є таким самим проявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, та призводять до таких само наслідків і загроз радіаційної аварії", - додали в "Енергоатомі".

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни захопили ЗАЕС ще на початку березня, обстрілювати саму станцію армія Путіна почала на початку серпня. Уперше в історії через цинічні атаки росіян на ЗАЕС 25 серпня сталося повне відключення від енергомережі.

До масштабної аварії може призвести пожежа, вибух або ураження снарядами, бомбами, ракетами. Якщо на ЗАЕС станеться вибух або пожежа, постраждати може не лише Україна, а й десятки країн Європи, Близького Сходу та Азії. А потенційні наслідки у разі катастрофи на ЗАЕС будуть значно перевищувати наслідки аварії на ЧАЕС.

Нагадаємо, що українська розвідка 11 жовтня повідомила, що росіяни тримають всі шість блоків АЕС у "холодному стані". Наразі живлення ЗАЕС, а також систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".

Як стало відомо 11 жовтня, російські окупанти викрали заступника гендиректора ЗАЕС із персоналу Валерія Мартинюка. Його тримають у невідомому місці. Ймовірно, до нього застосовують притаманні їм методи катування та залякування.

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