Зафіксовано 35 прильотів: окупанти знову обстріляли одну з громад Сумщини, там горить ліс (фото)

Лісова пожежа в Краснопільській громаді внаслідок ворожих обстрілів триває від одинадцятої ранку.

Російські окупанти 2 вересня знову обстріляли Сумську область.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"У Краснопільській громаді внаслідок обстрілів триває лісова пожежа. Після 10 ранку росіяни відкрили вогонь по території громади зі ствольної артилерії та мінометів, усього 35 прильотів. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - зазначив віню

Очільник область також опублікував світлини лісової пожежі, яка за його словами, триває і досі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 191-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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