Зафіксовано: КАМАЗи, "Урали" та особовий склад ворога: партизани розвідали обстановку в Джанкої (фото)

Судячи з темпів перебування окупантів у Джанкой, особового складу постійно не вистачає, що говорить про втрати на фронті.

Партизанський рух "АТЕШ" розвідав ситуацію в тимчасово окупованому Джанкої. Агенти "АТЕШ" зафіксували: КАМАЗи, "Урали" та особовий склад на вокзалі в Джанкої.

Про це йдеться на каналі партизанського руху у Telegram.

"Також агенти повідомляють, що особовий склад окупантів, як і раніше, регулярно прибуває на поїздах і приїжджає на вищевказаних транспортних засобах. Темпи перебування залишаються, як і раніше, систематичними. З цього випливає те, що особового складу постійно не вистачає, що говорить про втрати на фронті", – наголошують партизани.

В "АТЕШ" підкреслили, що партизани руху на окупованих територіях, а також ті, хто працює всередині силових структур і зс рф, продовжують боротися з російськими загарбниками і "надають непомірну допомогу у звільненні українських земель від болотної орди".

Нагадаємо, раніше партизани "АТЕШ" провели розвідку військової частини ВКС під Москвою та опублікували цікаві кадри.

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