Зафіксовано виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс - моніторингові канали

Не ігноруйте повітряну тривогу сьогодні.
У ніч проти 1 лютого 2025 року завилася інформація про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому "Оленья".
Про це пишуть моніторингові канали у повідомленні у соцмережах.
- Якщо виліт бойовий, то очікуємо на пуски ракет: ~5:30 - 6:30.
- Та ракети в повітряному просторі України: ~06:30 - 07:30.
Час приблизний.
"Не ігноруйте тривоги вночі/вранці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю.
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