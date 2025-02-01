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Зафіксовано виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс - моніторингові канали

Зафіксовано виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях, якщо оголосять повітряну тривогу

Не ігноруйте повітряну тривогу сьогодні.

У ніч проти 1 лютого 2025 року завилася інформація про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому "Оленья".

Про це пишуть моніторингові канали у повідомленні у соцмережах. 

  • Якщо виліт бойовий, то очікуємо на пуски ракет: ~5:30 - 6:30.
  • Та ракети в повітряному просторі України: ~06:30 - 07:30.

Час приблизний. 

"Не ігноруйте тривоги вночі/вранці", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю

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