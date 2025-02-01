Зафіксовано виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс - моніторингові канали

Не ігноруйте повітряну тривогу сьогодні.

У ніч проти 1 лютого 2025 року завилася інформація про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому "Оленья".

Про це пишуть моніторингові канали у повідомленні у соцмережах.

Якщо виліт бойовий, то очікуємо на пуски ракет: ~5:30 - 6:30.

Та ракети в повітряному просторі України: ~06:30 - 07:30.

Час приблизний.

"Не ігноруйте тривоги вночі/вранці", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю.

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